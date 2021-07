Europei: Sancho dal Dortmund allo United per 85 milioni

ROMA, 01 LUG - Jadon Sancho, attaccante dell'Inghilterra e grande speranza del calcio britannico, lascerà il Borussia Dortmund per passare al Manchester United, con un trasferimento del valore di 85 milioni di euro. Con una nota il club tedesco ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con lo United per il pagamento di una "tassa di trasferimento fissa di 85 milioni di euro" per la partenza del giocatore 21enne. (ANSA).