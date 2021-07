Golf: PGA Tour, stop ai tamponi Covid dal 3M Open

ROMA, 01 LUG - Se in Europa la R&A ha annunciato che alzerà al massimo il livello di guardia in vista del The Open (15-18 luglio in Inghilterra) a causa della variante Delta, negli Stati Uniti il PGA Tour ha deciso che, dal 3M Open in poi (22-25 luglio nel Minnesota), interromperà i test anti-Covid. E questo grazie "all'alto tasso di vaccinazione tra tutti i componenti del circuito e alla situazione, in netto miglioramento, in materia di emergenza sanitaria in tutto il Paese". Il PGA Tour continuerà però a monitorare attentamente tutti gli addetti ai lavori con controlli e test previsti solo per i sintomatici. (ANSA).