Laporta: "Messi senza contratto? Sono tranquillo"

ROMA, 30 GIU - "Sono tranquillo". Ha risposto così Joan Laporta, presidente del Barcellona, ai cronisti che lo attendevano all'uscita della sede del Barcellona e che gli hanno chiesto lumi sul contratto di Leo Messi, che da domani sarà ufficialmente svincolato dal club blaugrana. Laporta ha fatto capire che confida a breve nella firma dell'asso argentino che, per la prima volta in carriera, da domani non sarà sotto contratto. "Il re senza contratto". intanto, ha titolato il quotidiano sportivo argentino 'Olè', oggi in edicola. Il quotidiano sottolinea come il rinnovo col Barça sia vicino, ma anche la curiosità che il miglior giocatore del mondo al momento, di fatto, è senza squadra. (ANSA).