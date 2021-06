Europei: Jorginho, Belgio? Abbiamo tanta fame di vittorie

FIRENZE, 30 GIU - ''Cosa possiamo avere di più del Belgio? Noi abbiamo tanta fame di vincere''. Così Jorginho infiamma l'antivigilia del quarti di finale contro Lukaku e compagni in programma venerdì alle 21 a Monaco di Baviera. ''Speriamo che la sorpresa di questo Europeo sia l'Italia - ha continuato il centrocampista italo-brasiliano - Non sappiamo dove potremo arrivare ma dobbiamo crederci e dobbiamo continuare a farlo. Sarebbe un errore pensare di aver già fatto qualcosa di grande, il cammino è quello giusto, bisogna stringere i denti ed essere consapevoli che non possiamo sbagliare''. (ANSA).