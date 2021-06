Tennis: Wimbledon; Mager avanza, battuto Londero

ROMA, 30 GIU - Esordio vincente per Gianluca Mager nel torneo di Wimbledon. Il sanremese, n.77 ATP, ha sconfitto l'argentino Juan Ignacio Londero (n.129) in quattro set. L'incontro era stato interrotto ieri per l'oscurità sul punteggio di 6-7(3/7), 0-6, 6-4 a favore di Mager. Alla ripresa Mager ha risolto il match vincendo 6-3 il quarto set. Nel tabellone femminile Camila Giorgi (n.66 ATP) ha superato la svizzera Jil Teichmann (n.55) con un doppio 6-2. (ANSA).