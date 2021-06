Europei: Immobile, Con De Bruyne e Hazard è un'altra partita

ROMA, 29 GIU - ''Stiamo preparando la sfida con il Belgio come se De Bruyne e Hazard fossero al 100%, per noi è importante proseguire la linea adottata finora, abbiamo fatto questo Europeo sempre al massimo''. Così Ciro Immobile a tre giorni dalla partita che mette in palio la qualificazione alle semifinali.''Al di là di Lukaku, si tratta di due giocatori fondamentali per la nazionale belga, se non saranno al meglio la loro squadra potrebbe avere qualche problema pur disponendo di un'ampia rosa - ha aggiunto l'attaccante della Lazio e della Nazionale - Di sicuro con De Bruyne e Hazard è un'altra partita, loro sanno spostare gli equilibri e mettere tutti in difficoltà''. Da parte di Immobile c'è una gran voglia di rifarsi dalle delusioni patite in azzurro: ''L'uscita ai quarti agli Europei 2016 contro la Germania mi lasciò un vuoto dentro ma mai come il mancato accesso al Mondiale dopo il pari con la Svezia, quello è stato il peggior momento della mia vita calcistica. Da lì in poi ho avuto la forza per rialzarmi, non sono mancate le critiche per è stato anche un insegnamento per cercare di portare avanti questo Europeo fino alla fine. Sto cercando di eliminare tutte le cose negative del passato sentendo la responsabilità di indossare una maglia storica''. (ANSA).