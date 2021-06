Europei, euforia Spagna per 5-3 alla Croazia: "Indimenticabile"

ROMA, 29 GIU - I giornali spagnoli enfatizzano la vittoria della Spagna nell'ottavo di finale dell'Europeo contro la Croazia, rimarcando il grande impatto degli attaccanti. As titola "Tiqui-casta!", parlando di "giornata storica all'Europeo: 4 gol e un rigore". "La Spagna accede ai quarti di finale dopo i supplementari di una partita estrema - scrive il quotidiano di Madrid -. Unai Simon ha commesso un errore enorme e poi ha fatto due parate miracolose. La Croazia ha pareggiato il duello quando era sotto per 1-3 in 85'. Grande partita e gol di Morata". Secondo Marca è stata una partita "Indimenticabile". Tachicardica vittoria della Spagna... E' ai quarti contro la Svizzera! I tifosi spagnolo hanno attraversato tutti gli stati d'animo: rabbia con l'1-0, euforia con l'1-3, frustrazione con l'estasi per il gol di Morata... E tutto il Paese ora è di nuovo eccitato". Per il Mundo Deportivo si tratta di "Manita epica". "La Roja - scrive - dopo un intenso duello da infarto, che si è risolto nei supplementari, vinceva 1-3 all'84', ha subito due gol in 7', e Morata e Oyarzabal hanno infine deciso e regalato la qualificazione ai quarti". (ANSA).