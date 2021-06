Tokyo: Basket; Usa sceglie i suoi 12, la stella è Durant

LOS ANGELES, 28 GIU - Dopo tanto parlare, i fatti. 'Usa Basketball', ente che negli States sovrintende il basket olimpico, ha svelato i nomi dei 12 giocatori che rappresenteranno il paese nel torneo olimpico di Tokyo, dove gli Usa inseguono il quarto oro consecutivo. Stella del team è Kevin Durant dei Brooklyn Nets, già oro a Londra e Rio, e che quindi cercherà di vincere (con alte probabilità di riuscita) il suo terzo titolo dei Giochi. Con questa chiamata Durant diventa anche il quarto cestista americano ad essere stato scelto per tre o più edizioni dei Giochi, dopo Carmelo Anthony, Lebron James e David Robinson. Di 'Team Usa' per Tokyo fanno parte anche tre giocatori ancora impegnati nei play off Nba, giunti alle finali di Conference. Sono Devin Booker dei Phoenix Suns e Khris Middleton e Jrue Holiday dei Milwaukee Bucks. Ha invece rinunciato la superstar dei Golden State Warriors Stephen Curry, che in precedenza aveva manifestato interesse per giocare all'Olimpiade. Questi i giocatori selezionati dagli Usa, che avranno Greg Popovich dei San Antonio Spurs come allenatore capo e Steve Kerr, Lloyd Pierce e Jay Wright come assistenti: Bam Adebayo (Miami Heat), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Jerami Grant (Detroit Pistons), Draymond Green (Golden State Warriors), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics). (ANSA).