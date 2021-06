Calcio:Pessina,fra Italia e Atalanta tante similitudini

FIRENZE, 28 GIU - ''Ci sono tante similitudini fra questa Italia e l'Atalanta: palla veloce, fantasia, aggressività, pressione sugli avversari, per questo mi sono inserito subito bene''. Lo ha detto Matteo Pessina diventato uno dei punti di forza della squadra bergamasca sempre più protagonista del calcio italiano.''Se l'anno prossimo sarà quello che ci potrebbe vedere lottare per lo scudetto? Partiremo di sicuro con l'obiettivo di fare meglio di quanto fatto nell'ultimo campionato - ha risposto il centrocampista che con l'Atalanta ha centrato il 3° posto - Si parla poco di noi ma da anni stiamo disputando delle stagioni immense, anche a livello internazionale ci stiamo facendo valere e questo ci porterà a iniziare l'anno prossimo con altre convinzioni e ci permetterà di compiere il salto di qualità''. Quanto a se stesso fa sfoggio di modestia: ''Non mi sento un intoccabile nell'Atalanta, mi sono ritagliato il mio spazio in una squadra piena di tantissimi giocatori che possono fare bene. Siamo un bel gruppo anche lì come in Nazionale e non esistono intoccabili''. (ANSA).