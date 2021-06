Moto:Quartararo show ad Assen, vince e gioca a golf in pista

ROMA, 27 GIU - Palline da golf e swing a ripetizione, in pista. Fabio Quartarato fa lo show ad Assen: dopo aver vinto il GP di Olanda di MotoGp, rafforzando la sua leadership mondiale, il francese ha festeggiato a colpi di swing. Già nei giorni scorsi il 22enne di Nizza aveva mostrato, nelle storie del suo profilo Instagram, la passione per il golf. E oggi ha voluto mettere in mostra anche le sue doti con la pista trasformata in una sorta di "green". "Ma per andare sul PGA Tour - ha scritto in un post la MotoGp - dovrà aspettare ancora un po' perché qui ancora non ha finito di vincere". (ANSA).