Gp Stiria: partenza regolare, subito box per Leclerc

ROMA, 27 GIU - Partenza regolare nel Gp di Stiria di Formula 1, con Max Verstappen che dalla pole è scattato in testa con la sua Red Bull, allungando davanti a Lewis Hamilton con la Mercedes. Charles Leclerc per un contatto nel primo giro ha danneggiato l'ala anteriore della sua Ferrari ed è rientrato subito ai box per la sostituzione e un cambio gomme. Partito settimo, il monegasco è attualmente ultimo. (ANSA).