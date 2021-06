Vela: Swan Sardinia ad Hatari, G-Spot, Nadir e Ulika

ROMA, 27 GIU - Si è conclusa la prima edizione della Swan Sardinia Challenge di vela, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme a Nautor's Swan e ClubSwan Racing, che ha visto la partecipazione di 34 yacht, suddivisi in 4 classi e in rappresentanza di 12 nazioni. Il ClubSwan 50 Hatari di Marcus Brennecke ha vinto nella propria classe davanti a Sparti di Dmitry Rybolovlev e Andrey Konogorov e Cuordileone di Leonardo Ferragamo. Valori molto livellati tra i ClubSwan 36: sono saliti sul podio, racchiusi in soli 3 punti, rispettivamente G-Spot di Giangiacomo Serena Di Lapigio, Vitamina di Andrea Lacorte e Farstar di Lorenzo Mondo. Il ClubSwan 42 Nadir di Pedro Vaquer Comas si è imposto davanti a Koiré-Spirit of Nerina di Luca Formentini, terzo posto in classifica generale per Natalia a pari punti con Dralion, quarto. Nella Swan 45 Class, Ulika di Stefano Masi ha vinto con 2 punti di vantaggio sull'olandese Motions di Lennard van Oeveren, terzo posto per Fever del tedesco Klaus Diederichs. La Swan Sardinia Challenge è valida anche come 2/a tappa della Nations League, il circuito organizzato dal cantiere finlandese per le proprie imbarcazioni da regata: ClubSwan 50, ClubSwan 36, ClubSwan 42 e Swan 45. La classifica per nazioni (dopo due eventi disputati) vede al momento al comando l'Italia davanti alla Germania e alla Russia, quest'ultima nazione vincitrice dell'evento. Il prossimo appuntamento sportivo per lo Yacht Club Costa Smeralda sarà con la vela foiling: dal primo al 4 luglio è in programma il Gp 2 Persico 69F Academy, dal 5 al 10 e dal 12 al 17 luglio si disputeranno rispettivamente il Gp 2.1 e 2.2 della Persico 69F Cup, ai quali prenderà parte anche Young Azzurra, il programma sportivo dello YCCS dedicato ai giovani talenti della vela italiana in un'ottica di pari opportunità. (ANSA).