Europei: Italia-Austria, Mancini ha scelto Verratti

ROMA, 26 GIU - Cade su Marco Verratti, come previsto alla vigilia, la scelta di Roberto Mancini per il centrocampo azzurro in campo nell'ottavo di Euro 2020, contro l'Austria, a Wembley. Nelle formazioni ufficiali, il centrocampista del Psg e' schierato con Jorginho e Barella, mentre Locatelli è in panchina. In difesa, Di Lorenzo a destra per l'infortunato Florenzi e Acerbi al centro con Bonucci, vista l'indisponibilita' di Chiellini. Torna anche il trio d'attacco Berardi-Immobile-Insigne. (ANSA).