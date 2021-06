Gp Stiria: Leclerc "fatto il possibile, domani sarà difficile"

ROMA, 26 GIU - "Non ho fatto errori nel mio giro, ma non c'era abbastanza potenziale per fare meglio. Ieri abbiamo messo più lavoro sulla simulazione gara, e speriamo ci aiuti a capire la gomma per domani. Ieri eravamo abbastanza forti sul passo, speriamo di ripeterne le performance in gara". Così il pilota della Ferrari Chharles Leclerc, commenta a Sky Sport le qualifiche al Gp dell Stiria, che si corre domani al Red Bull Ring e che lo vedrà partire dalla settima posizione in griglia. "Comunque - avverte il monegasco - sarà difficile, molto difficile: il circuito ha tre grandi rettilinei dove è facile sorpassare, ma paradossalmente perdiamo tempo con il Drs aperto, e allora se siamo in un trenino è complicato - spiega ancora Leclerc -. Spero nella pioggia? No, vorrei una gara pulita che ci aiuta ad avere più dati dove ci serve". (ANSA).