Europei: Germania; Mueller, torno in tempo per Inghilterra

ROMA, 26 GIU - Thomas Mueller ha recuperato e ci sarà contro l'Inghilterra. L'attaccante del Bayern non soffre più del problema al ginocchio che lo ha fermato per l'ultima partita del girone, contro l'Ungheria, e si e' messo a disposizione del ct Loew. "Se avessi ancora problemi, non mi sarei allenato oggi", ha raccontato lo stesso Mueller dal ritiro di Herzogenaurach. "La mia lesione alla capsula articolare non mi preoccupa, ho l'esperienza per gestirla e sono convinto che non sara' un ostacolo per giocare martedi'", (ANSA).