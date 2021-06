Moto3: Olanda; Alcoba in pole, 1/a fila per Fenati e Foggia

ROMA, 26 GIU - Lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda) partirà dalla pole del GP d'Olanda, classe Moto3. In prima fila con lui due italiani: Romano Fenati (Husqvarna) e Dennis Foggia (Honda). Nicolò Antonelli (KTM) apre la terza fila con il settimo tempo di qualifica. Pedro Acosta (KTM) è stato dichiarato non idoneo per il resto della giornata di oggi dopo la caduta avvenuta nel corso della FP3. Il leader del mondiale Moto3 è stato colpito dal portacolori del team BOE Owlride Riccardo Rossi dopo la caduta alla chicane Geert Timmer. In ospedale ad Assen gli è stato diagnosticato un trauma toracico. Acosta quindi non ha partecipato alla Q2. Potrebbe però essere dichiarato idoneo domani mattina, dopo il controllo medico, e prendere il via dalla 18/a posizione in griglia. (ANSA).