Moto: Olanda; Quartararo domina la quarte libere

ROMA, 26 GIU - Ancora una Yamaha ufficiale in evidenza nelle libere del gran premio d'Olanda, classe MotoGP, ma non quella guidata da Maverick Vinales. Nella FP4 è stato il suo compagno di team Fabio Quartararo a staccare tutti, con il tempo di 1'32"513. Vinales, dominatore delle prime tre sessioni, si è fermato a 204 millesimi. Terzo tempo per la KTM di Oliveira (+0.432), quarto per l'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.436). Seguono Mir (Suzuki), Nagakami (Honda) e Rins (Suzuki). Ottavo tempo per Marc Marquez, nono per Pol Espargaro (entrambi con la Honda ufficiale) e decimo per la Ducati Pramac di Zarco. Undicesimo Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dodicesimo Valentino Rossi (Petronas Yamaha). (ANSA).