Moto: Olanda; Vinales detta il passo anche in FP3

ROMA, 26 GIU - Maverick Vinales continua a dettare il passo delle libere del gp d'Olanda. Dopo essere stato il più veloce del venerdì, nella FP3 della MotoGP il pilota Yamaha in 1'32"336 ha preceduto il compagno di team Fabio Quartararo di 197 millesimi e la Honda di Pol Espargaro di 305. Ottimo quarto Aleix Espargaro con l'Aprilia a 411 millesimi, seguito dalle Suzuki di Mir e Rins. Settimo tempo per la Honda di Nakagami e ottavo per la KTM di Oliveira. E' rientrato tra i migliori 10 anche Valentino Rossi con la Yamaha del team Petronas, nono a +0.558. Decima la Ducati ufficiale di Jack Miller. Fuori dalla top-ten, tra gli altri, Johann Zarco, undicesimo, Francesco Bagnaia, dodicesimo, e Marc Marquez, quindicesimo. (ANSA).