Beach soccer: azzurri ko con la Spagna, sfuma sogno Mondiale

ROMA, 26 GIU - Per la nazionale di beach soccer il sogno di andare al Mondiale è sfumato a 7 secondi dalla fine del quarto di finale del torneo di qualificazione, giocato a Nazaré (Portogallo). Ha vinto la Spagna, 5-4 al supplementare, risultato che costringerà l'Italia, vice campione del mondo, a fare da spettatrice della fase finale in programma in Russia dal 19 al 29 agosto. Dopo sei vittorie consecutive tra qualificazioni europee e mondiali, la prima sconfitta sulla sabbia di Nazaré (al Mondiale andavano le quattro semifinaliste) è costata carissima all'Italia, punita da un calcio di rigore di Chiky a sette secondi dalla fine dell'extratime. Non sono bastati la doppietta di Marinai ed i gol di Zurlo e Josep jr. "Siamo partiti bene, stavamo gestendo la partita, poi purtroppo gli episodi ci sono andati contro - dice il c.t. Emiliano Del Duca - Abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio con Josep jr., poi siamo stati puniti da un'ingenuità. Abbiamo fatto un grande percorso, meritavamo di andare a Mosca, ma questo è uno sport crudele. Ai ragazzi non posso rimproverare niente: abbiamo dato tutto". (ANSA).