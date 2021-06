Basket: finali NBA; Milwaukee batte Atlanta, serie sull'1-1

NEW YORK, 26 GIU - I Milwaukee Bucks hanno portato sull'1-1 la serie della finale della Est Conference battendo gli Atlanta Hawks (125-91), travolti da un crollo prima dell'intervallo, dal quale non sono riusciti a riprendersi. La partita era ancora in bilico (51-40 per Milwaukee) quando gli Hawks hanno vissuto quattro minuti di 'assenza', durante i quali i Bucks hanno inflitto loro un 20-0 (71-40, 22'). Finora brillante in questi playoff, Trae Young ha perso quattro palloni in rapida successione su passaggi non impegnativi. Errori che hanno alimentato il gioco veloce di Milwaukee, che aveva già iniziato la partita a ritmo sostenuto, con alcune belle rifiniture di Giannis Antetokounmpo. Dopo una catastrofica gara 1 (28 triple sbagliate su 36), i Bucks hanno ritrovato la mira (52% dalla lunga distanza nel primo tempo). Passata la fase di bambola di Atlanta, ormai la partita era cambiata e Milwaukee è tornato negli spogliatoi con 32 punti di vantaggio (77-45). Alla ripresa, con Trae Young sempre meno incisivo al tiro, la difesa di Milwaukee ha aumentato la pressione, mentre oltre ad Antetokounmpo, Jrue Holiday (19 punti a 8/12 nel primo tempo) e il pivot Brook Lopez (13 pt a 5/6) impazzavano. Al termine del terzo quarto il match era ormai deciso (103-63) e i due allenatori hanno richiamato la maggior parte dei titolari, già pensando a gara 3, che si giocherà oggi ad Atlanta. (ANSA).