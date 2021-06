Tokyo: Mo Farah fallisce tempo minimo nella gara dei 10.000

ROMA, 25 GIU - La stella britannica Mo Farah, 38 anni, quattro volte olimpionico della pista, non è riuscito a qualificarsi per i Giochi di Tokyo nella gara dei 10.000 metri disputata a Manchester. Con il tempo di 27'47"04, Farah ha mancato il tempo minimo per Tokyo, che era di 27'28"00. Con la scadenza delle qualificazioni fissata per il 29 giugno, il britannico ha probabilmente perso l'ultima opportunità di partecipare alle Olimpiadi che partiranno il 23 luglio e si concluderanno l'8 agosto. (ANSA).