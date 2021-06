Vela: Swan Sardinia Challenge, i giochi sono ancora aperti

ROMA, 25 GIU - La Swan Sardinia Challenge non è mai avara di sorprese e propone repentini cambi ai vertici di alcune Classi. Al comando, a un giorno dalla conclusione, ci sono Hatari (ClubSwan 50), G-Spot (ClubSwan 36), Nadir (ClubSwan 42) e Ulika (Swan 45). Il maestrale, con un'intensità fra i 14 e i 18 nodi, ha permesso al Comitato di regata di far disputare tre prove ai 34 yacht, suddivisi in 4 classi e in rappresentanza di 12 nazioni, presenti a Porto Cervo per la prima edizione della Swan Sardinia Challenge, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme a Nautor's Swan e ClubSwan Racing. Nella classe ClubSwan 50 è stata la giornata di Hatari, condotta dall'armatore tedesco Marcus Brennecke, coadiuvato da Marcus Wieser alla tattica e Michele Ivaldi in qualità di stratega. Con due primi e un secondo come parziali di giornata si è portata al comando della classifica provvisoria ai danni di Sparti. Tra i ClubSwan 36, G-Spot mantiene la leadership provvisoria su Vitamina grazie al primo posto nella prova finale di giornata. Terza posizione, a un solo punto da Vitamina, per Farstar di Lorenzo Mondo (tattico Alvaro Marinho) che ha vinto con distacco la prima prova di giornata. Cambio al vertice tra i ClubSwan 42, fra i quali lo scafo spagnolo Nadir di Pedro Vaquer Comas ha scalzato dal vertice Koiré-Spirit of Nerina, oggi sottotono. Nella Swan 45 Class, Ulika di Stefano Masi si conferma al comando con due primi e un terzo posto che le permette di scendere in mare per l'ultimo giorno con piccolo vantaggio di 2 punti sull'inseguitore diretto, l'olandese Motions di Lennard van Oeveren. Domani la conclusione di questa prima edizione dedicata alle classi one design del cantiere Nautor's Swan, seconda tappa del circuito valevole per il Nations Trophy. (ANSA).