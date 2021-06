Europei, Alaba: "Italia? Sfida speciale, già vinto a Wembley"

ROMA, 25 GIU - "E' una partita speciale per noi e per la nazione, per questo vogliamo giocare una buona partita. Nel 2013 ho vinto qui la finale di Champions, con il Bayern Monaco, ho ottimi ricordi con questo stadio, sono molto legato a Wembley. Domani cercheremo di affrontare la partita mel miglior modo possibile. Anche in quella finale di Champions ricordo molto bene la vigilia". Così David Alaba, difensore dell'Austria, in conferenza stampa, alla vigilia del confronto contro l'Italia, valido per gli ottavi di Euro 2020. "Se superiamo il turno giochiamo a Monaco di Baviera? Si, il mio ex stadio, sarebbe un sogno. Ma adesso non ci penso, sono concentrato al 100 per cento sulla partita contro l'Italia", aggiunge. (ANSA).