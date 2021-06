Moto: Olanda; Marquez, incidente? sono stato fortunato

ROMA, 25 GIU - "Prima di tutto devo dire che mi sento fortunato a esserne uscito tutto sommato in buone condizioni. Questo tipo di incidenti può essere molto duro e molto pericoloso". Marc Marquez rassicura così sulle proprie condizioni, dopo le spettacolare volo durante le seconde libere sulla pista di Assen. "Sul momento non ero sicuro che fosse tutto okay... Il ginocchio e il piede mi facevano male, ma il mio corpo sembra aver reagito bene. E' doloroso, ma non c'è niente di rotto - ha aggiunto il pilota sul sito della Honda HRC - E' stata una caduta strana perché non pensavo di aver superato il limite e stavo guidando come se fossi al mattino, cercando la strada da seguire. In questa curva contiamo molto sul Traction Control, ma non ha funzionato e quando ho inclinato la moto il posteriore ha iniziato a scivolare e poi sono caduto. Dobbiamo capire cosa è successo". A Sky Sport Marquez ha aggiunto che probabilmente c'è stato un problema con l'elettronica. "Fino a quel momento - ha concluso - era stata una giornata positiva e nelle prove libere 2 mi sentivo bene". (ANSA).