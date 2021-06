Moto: Olanda; Vinales si conferma il più veloce in MotoGP

ROMA, 25 GIU - Maverick Vinales si è confermato il più veloce sul circuito olandese di Assen al termine delle seconde libere MotoGP, svoltesi in parte sotto la pioggia. Il pilota ufficiale Yamaha in 1'33"241 ha preceduto di 159 millesimi il portoghese della KTM Miguel Oliveira e di 250 millesimi il francese Fabio Quartararo, suo compagno di team. Quarto tempo per Marc Marquez (+0.319). Lo spagnolo della Honda, dopo la spettacolare caduta alla curva 10, non è tornato in pista. Seguono la Suzuki di Joan Mir (+0.460), la Ducati di Johann Zarco (+0.467) e la Suzuki di Alex Rins (+0.719). Quattordicesimo tempo per Francesco Bagnaia nella classifica combinata, 17/o per Valentino Rossi. (ANSA).