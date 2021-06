Europei: tedesco Brych arbitra Belgio-Portogallo

ROMA, 25 GIU - Il tedesco Felix Brych è l'arbitro scelto per dirigere Belgio-Portogallo, ottavo di finale di Euro 2020 in programma domenica 27 a Siviglia (ore 21). Sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto uomo il bulgaro Georgi Kabakov. Brych ha già arbitrato il Belgio nell'Europeo in corso, nella partita della fase a gironi vinta contro la Finlandia. (ANSA).