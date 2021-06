Tennis: Simona Halep non sarà a Wimbledon

ROMA, 25 GIU - Simona Halep, numero 3 del mondo e campionessa in carica, non parteciperà al torneo di Wimbledon che inizia lunedì. La giocatrice romena è stata fermata da un infortunio al polpaccio sinistro. "E' con grande tristezza che annuncio il mio ritiro dai Campionati perché non mi sono completamente ripresa dall'infortunio al polpaccio", ha detto la 29enne in una nota. La Halep aveva già rinunciato al Roland Garros a fine maggio a causa di uno strappo al polpaccio sinistro che l'aveva costretta al ritiro nel torneo a Roma, il 12 maggio. "Ho fatto di tutto per essere pronta per Wimbledon - ha spiegato la Halep - e forte dei ricordi di due anni fa (l'edizione 2020 era stata cancellata a causa del Covid, ndr), mi sentivo onorata di tornare su questi magnifici court come detentrice del titolo. Sfortunatamente, il mio corpo non ha collaborato". (ANSA).