Basket: i 14 dell'Italia per torneo Preolimpico a Belgrado

ROMA, 25 GIU - A meno di una settimana dall'esordio contro il Senegal a Belgrado (30 giugno) il Ct dell'Italia Meo Sacchetti ha rilasciato i nomi dei 14 giocatori in partenza per Belgrado, dove si giocherà il torneo Preolimpico. Il Ct ha autorizzato Nicola Akele, Leonardo Candi e Matteo Spagnolo a lasciare il raduno, tenendo con sé i 14 giocatori che questa mattina volano in Serbia per iniziare l'ultima fase di avvicinamento al FIBA Olympic Qualifying Tournament. Il Commissario tecnico effettuerà gli ultimi due "tagli" a ridosso dell'inizio del torneo, previsto per il 29 giugno con i match tra Senegal-Portorico e Serbia-Repubblica Dominicana. I 14 azzurri convocati sono: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Riccardo Moraschini, Michele Ruzzier, Michele Vitali, Achille Polonara, Mouhamet Rassoul Diouf, Alessandro Pajola. (ANSA).