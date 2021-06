Moto: Olanda; Vinales il più veloce nelle prime libere MotoGP

ROMA, 25 GIU - Maverick Vinales è stato il più veloce nelle prima libere MotoGP del gran premio d'Olanda, sul circuito di Assen. Lo spagnolo della Yamaha in 1'33"072 ha preceduto i connazionali Pol Espargaro (+0.111, Honda) e Alex Rins (+0.429, Suzuki). Quarto tempo per Fabio Quartararo (Yamaha) a +0.561, quinto per Johann Zarco (Ducati) a +0.815, sesto per Danilo Petrucci (KTM) a +0.857). Nella top ten anche Aleix Espargaro, Nakagami, Marc Marquez e Savadori. (ANSA).