Europei: Verratti 'Italia, bisogna pensare in grande'

ROMA, 24 GIU - "Bisogna pensare in grande". Marco Verratti non ha dubbi e a due giorni dall'ottavo di finale contro l'Austria esterna fiducia e convinzione. "Sarà una partita molto difficile, ma noi - ha ribadito il centrocampista del Psg e della Nazionale al sito della Uefa - dovremo giocare sempre nello stesso modo, con la stessa cattiveria, la stessa voglia, lo stesso coraggio: in questo modo penso che potremo fare una grande partita e in futuro qualcosa di straordinario. Certo più si va avanti più cresce la pressione, ora iniziano le gare da 'dentro o fuori', bisogna allora mantenere serenità, entusiasmo e continuare così". (ANSA).