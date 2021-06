F1: Silverstone porte aperte, Hamilton "forse prematuro"

ROMA, 24 GIU - La notizia del giorno in Formula 1 è che il gran premio di Gran Bretagna, a Silverstone, del prossimo 18 luglio sarà aperto al pubblico e si prevedono 140mila spettatori. Un segnale forte di ripartenza dopo la pandemia di coronavirus ma secondo Lewis Hamilton, che correrà davanti al pubblico di casa, forse "è un po' prematuro". Nella conferenza stampa del GP Stiria il britannico della Mercedes da un lato si è detto "entusiasta di vedere le persone e in primo luogo di rivedere il pubblico britannico perché è il miglior pubblico di tutto l'anno", dall'altro ha mostrato preoccupazione per la situazione pandemica nel suo paese. (ANSA).