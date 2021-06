Europei: Di Lorenzo, "Nessuna ansia, ora comincia il bello"

FIRENZE, 24 GIU - ''Vero che d'ora in poi le gare saranno tutte da 'dentro o fuori' ma non sta crescendo l'ansia nel nostro spogliatoi, c'è la giusta tensione perché adesso comincia il bello''. Giovanni Di Lorenzo ha confermato il clima di fiducia e convinzione che c'è all'interno della Nazionale attesa sabato a Londra dagli ottavi contro l'Austria. ''Ci aspetta una squadra difficile, molto fisica, di cui Alaba è certamente il giocatore più forte e rappresentativo - ha continuato l'esterno del Napoli e della Nazionale - Ma noi ci stiamo preparando alla grande, con determinazione e concentrazione, in un bellissimo clima. Non abbiamo né ansia né paura, siamo l'Italia, abbiamo voglia di giocare questa sfida e come sempre scenderemo in campo per portare a casa la vittoria. Qualcuno può considerarci un po' sfrontati? Il nostro atteggiamento non va scambiato per presunzione - ha chiarito Di Lorenzo - Dobbiamo continuare ad alimentare questo entusiasmo e questa aria positiva ma con la consapevolezza che ancora non abbiamo fatto nulla''. (ANSA).