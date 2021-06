Europei: Spagna; Rubiales 'L.Enrique resta fin quando vorrà'

ROMA, 24 GIU - La vittoria per 5-0 della Spagna sulla Slovacchia rilancia le ambizioni europee della nazionale iberica, qualificatasi agli ottavi di finale di Euro 2020. Le prime due partite del girone, però, avevano gettato ombre anche sull'operato del Ct, ma non per Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola. "Luis Enrique è un grande leader. È un uomo nel quale ho piena fiducia e ho la fortuna di averlo al mio fianco. Resterà con noi fin quando lo vorrà", ha detto il numero uno della RFEF a Tele 5 dopo la partita con la Slovacchia, allontanando le voci di un possibile esonero. Agli ottavi poi Morata e compagni affronteranno la Croazia, ma Rubiales non pone limite alla sua nazionale: "Loro sono una grande squadra, ma noi possiamo battere chiunque". (ANSA).