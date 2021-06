Europei: CR7 dopo record ringrazia Daei, "sei un idolo"

TORINO, 24 GIU - "I veri campioni restano tali per sempre: sono orgoglioso di aver letto queste parole da un idolo come te, grazie Ali Daei": sui social, Cristiano Ronaldo ringrazia l'ex calciatore iraniano, recordman di reti in Nazionale a quota 109. Il portoghese lo ha raggiunto con la doppietta realizzata ieri sera contro la Germania, così Daei si era complimentato con il fuoriclasse del Portogallo e della Juventus: "Congratulazioni Cristiano, sono onorato che questo traguardo sia stato raggiunto da un grande campione dentro e fuori dal campo". (ANSA).