Copa America: Casemiro ribalta la Colombia, il Brasile vince 2-1

ROMA, 24 GIU - Il Brasile ha battuto in rimonta la Colombia pewr 2-1, centrando il terzo successo nel Gruppo B di qualificazione della Copa America. La Selecao, già qualificata per i quarti del tornei, dopo il gol in avvio (10') di Luis Diaz, ha ribaltato il punteggio con Firmino e Casemiro: il centravanti del Liverpool ha trovato il pari al 33' della ripresa, il mediano del Real al 55' della ripresa, ossia al 10' di recupero. Questa la clssifica: Brasile punti 9; Colombia e Perù 4; Ecuador e Venezuela 2. Domani mattina alle 2 è in programma il match Cile-Paraguay. (ANSA).