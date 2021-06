Basket, Nba: Trae Young-show, con 48 punti fa volare Atlanta

ROMA, 24 GIU - Trae Young è il protagonista della sfida fra Milwaukee e Atlanta, vinta dagli Hawks per 116-113 e valida come gara-1 dei Playoff del campionato Nba di basket. Con 48 punti, Trae 'Ice' Young guida i georgiani a un successo tutto sommato meritato e per giunta conquistato in trasferta. Anche Danilo Gallinari ha contribuito al trionfo, garantendo ai 'suoi' 9 punti, dopo essere partito dalla panchina ed essere rimasto in campo per 25'. Ai Bucks non bastano i 34 di Antetokounmpo e i 33 di Holiday; Middleton, invece, ha sbagliato la tripla del pareggio. Il punteggio, come spesso è avvenuto negli ultimi tempi, è rimasto in bilico fino alla fine, come hanno confermato le sette parità e i 13 avvicendamenti nella guida del risultato. Questa la situazione nel tabellone dei Playoff dopo le partite della notte: Atlanta guida la serie di finale a est per 1-0, mentre quella a ovest vive già un momento di svolta decisivo con gara-3 in programma a Los Angeles. Appuntamento fissato per domani mattina alle 3 ora italiana. (ANSA).