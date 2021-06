Europei: Portogallo-Francia 2-2

ROMA, 23 GIU - Portogallo-Francia 2-2 (1-1), partita giocata alla Puskas Arena di Budapest per l'ultima giornata della fase a gironi degli Europei (gruppo F): enrambe le Nazionali agli ottavi di finale Portogallo (4-3-3): Rui Patrício, Nélson Semedo (34' st Dalot), Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, Danilo (1' st João Palhinha), João Moutinho (28' st Rúben Neves), Renato Sanches (43' st Sérgio Oliveira), Ronaldo, Bernardo Silva (27' st Bruno Fernandes), Diogo Jota. (22 Rui Silva, 12 Lopes, 6 Fonte, 14 William Carvalho, 15 Rafa Silva, 23 João Félix, 9 André Silva). All.: Santos. Francia (4-2-3-1): Lloris, Koundé, Hernández (1' st Digne, 7' st Rabiot), Varane, Kimpembe, Kanté, Tolisso (21' st Coman), Pogba, Griezmann (42' st Sissoko), Mbappé, Benzema. (23 Maignan, 16 Mandanda, 5 Lenglet, 2 Pavard, 1Zouma, 22 Ben Yedder, 9 Giroud, 8 Lemar). All.: Deschamps. Arbitro: lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz Reti: 31' pt e 15' st Ronaldo su rigore, 47' pt su rigore e 3' st Benzema Angoli: 1-0 per la Francia Recupero: 5' e 5'. Ammoniti: Lloris, Hernandez, Griezmann e Kimpempe per gioco falloso. Note: Var convalida gol Benzema 3' st (ANSA).