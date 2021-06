Europei: Konsel, l'Italia è tra le favorite per il trofeo

ROMA, 23 GIU - "La partita contro l'Italia sarà una grandissima occasione per l'Austria. L'Italia è una squadra fortissima, che pratica un bel calcio, mentre noi abbiamo raggiunto un traguardo storico. Il centrocampo è il reparto più forte in assoluto". Così Michel Konsel, storico portiere dell'Austria ed ex romanista, ai microfoni di Centro Suono Sport. "Sto seguendo l'Italia: mi piace molto, Roberto Mancini ha fatto un grande lavoro e credo sia tra le favorite alla vittoria finale", aggiunge. (ANSA).