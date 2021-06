Tokyo: Montano "Giochi speciali, segno della ripartenza"

ROMA, 23 GIU - "Ogni edizione è speciale, speriamo che questa sarà ancora più speciale. Ma lo sarà sicuramente, un segno di ripartenza non solo per lo sport ma per tutta l'umanità". Lo dice l'olimpionica della scherma Aldo Montano, lasciando il Quirinale dopo la consegna agli alfieri azzurri della bbandiere da parte del Capo dello Stato in vista dei Giochi di Tokyo. "Sarà la mia quinta e ultima olimpiade, è tutto molto emozionante. È stato per me un percorso molto lungo partito nel 2004 ad Atene e ora siamo al 2021. Non ci pensavo nemmeno, questi anni sono volati tantissimo", ha aggiunto l'azzurro. (ANSA).