Moto: il Gp delle Americhe confermato per inizio ottobre

ROMA, 23 GIU - Fim, Irta e Dorna Sports annunciano una nuova data per il Red Bull Grand Prix of the Americas della MotoGp ad Austin (Texas). L'evento era stato precedentemente posticipato e adesso si disputerà dal primo al 3 ottobre 2021. L'OR Grand Prix of Thailand andrà in scena, quindi con una settimana di ritardo rispetto a quanto precedentemente programmato, dal 15 al 17 ottobre. Anche Fim, Irta e Dorna Sports devono confermare la cancellazione del Motul Grand Prix of Japan. La pandemia, le conseguenti complicazioni di viaggio e restrizioni logistiche comportano la mancata conferma dell'evento, il che significa che non sarà quindi presente nel calendario 2021. (ANSA).