Europei: Raspadori, io uomo mercato? Ora studio anatomia

FIRENZE, 22 GIU - ''E' presto per dire che sono un predestinato e certi paragoni mi riempiono d'orgoglio ma sono un po' folli....Comunque ringrazio tutti e intanto continuo a studiare''. Ecco Giacomo Raspadori, il più giovane di questa Italia che sogna e fa sognare. ''Io sono un ibrido, la mattina sto sui libri, nel corso della giornata gioco alla play - ha raccontato il talento della Nazionale e del Sassuolo - Sono iscritto al primo anno di Scienze Motorie e sto preparando per settembre l'esame di anatomia. Cosa mi ha detto Mancini quando mi ha convocato per l'Europeo? 'Sappi che se sei qui è perché te lo sei meritato'. E questo mi ha dato coraggio e fiducia. Ai giovani va data la possibilità di sbagliare, non messi da parte al primo errore''. Nel frattempo il suo nome viene accostato sempre alle big: ''Io uomo mercato? Quel che avverrà in futuro lo vedremo più avanti, ora non conta, voglio restare coi piedi per terra e concentrato unicamente a vivere questo questo sogno, sono qui per divertirmi''. (ANSA).