Barcolana: manifesto a Ron Arad, in sue linee essenza regata

TRIESTE, 22 GIU - Un manifesto dallo stile minimale, in cui sono le linee a dare vita all'essenza della regata, ovvero il mare, le barche e la vela. E' il manifesto firmato dal noto designer, architetto e artista Ron Arad per l'edizione 53 della Barcolana, in programma il 10 ottobre nel Golfo di Trieste. Arad, che ama rielaborare concettualmente forme e strutture giocando con tecniche differenti, propone un'idea di navigazione che assume nuove forme. Attraverso linee, colori e immagini che rievocano carte e mappe nautiche, l'artista invita a intraprendere un viaggio lungo nuove rotte. "Arad ha messo in evidenza l'essenza della barca, del mare e della nostra regata - osserva il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - abbiamo numerose novità in programma, regate ed eventi per valorizzare Trieste e accogliere il nostro popolo della vela. Apriamo le iscrizioni il 29 giugno e in quella data navigheremo insieme verso nuove rotte". La direzione artistica del manifesto è affidata a illycaffè. "Ron Arad - afferma l'ad di illycaffè, Massimiliano Pogliani - è riuscito a creare un manifesto unico per impatto estetico, dall'anima contemporanea. Un gesto d'arte e di bellezza, per rendere omaggio alla città di Trieste". Oggi partiranno dalla Sede della Società Velica 400 poster e 4000 cartoline con la grafica del manifesto, indirizzate ad altrettanti yacht club e armatori delle passate edizioni. (ANSA).