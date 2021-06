Europei: Chilwell e Mount in autoisolamento,a rischio ottavi

LONDRA, 22 GIU - I nazionali inglesi Mason Mount e Ben Chilwell salteranno la partita di questa sera contro la Repubblica Ceca, ultima gara del Gruppo D, perché ancora in isolamento precauzionale. I due giocatori del Chelsea - al termine della sfida europea contro la Scozia, venerdì scorso - si erano intrattenuti con Billy Gilmour, il nazionale scozzese risultato positivo al coronavirus, e nonostante i successivi tamponi, a cui erano stati sottoposti, avessero dato esito negativo, seguendo il protocollo sanitario inglese, i due erano stati messi in quarantena. Oggi la Federcalcio ha comunicato che sia Mount che Chilwell resteranno in isolamento fino al 28 giugno, rischiando di saltare anche gli ottavi di finale dei Tre Leoni. Qualora l'Inghilterra questa sera a Wembley non riuscisse a battere i cechi, e chiudesse al secondo posto del girone, giocherebbe infatti gli ottavi proprio lunedì 28 giugno. (ANSA).