Accordo Sport&Salute-Polizia di Stato firmato al Viminale

ROMA, 22 GIU - Un protocollo d'intesa per promuovere, valorizzando il ruolo la pratica sportiva. E' l'accordo firmato al Viminale dal capo della Polizia, Lamberto Giannini, e dal presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, alla presenza del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e del sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Il protocollo valorizza lo sport come "potente strumento di coesione, che trova negli atleti delle Fiamme Oro i suoi validi promotori". "Il protocollo - ha dichiarato il ministro Lamorgese - si prefigge lo sviluppo di progettualità condivise tra Sport e Salute e il Dipartimento della pubblica sicurezza", per promuovere "la diffusione della pratica e dei valori sportivi e, quindi, della convivenza civile e della legalità, in special modo nelle fasce di età giovanili la cui crescita è strategica per il futuro del nostro Paese". "Si tratta - sottolinea il ministro - di interventi mirati che costituiscono un efficace strumento per rafforzare la prevenzione dei fenomeni di illegalità e devianza giovanile in realtà locali particolarmente esposte alla pressione criminale e sono destinati a contribuire al superamento, con l'inclusione sociale, delle situazioni di degrado urbano". "In questo protocollo - ha aggiunto Vezzali - è condensato lo spirito istituzionale dello sport, visto come straordinaria agenzia educativa e valoriale, capace di andare ben oltre l'agonismo e la pratica sportiva. Si suggella, inoltre, un rapporto tra Sport e Salute, braccio operativo del Dipartimento per lo Sport, e la Polizia che, attraverso il gruppo sportivo Fiamme Oro, ha dato negli anni un contributo fondamentale non solo nella formazione degli atleti che hanno poi inorgoglito l'Italia, ma soprattutto nell'attività capillare dello sport nei territori". Giannini ha sottolineato che il protocollo "è un'occasione ulteriore per la Polizia di Stato di avvicinarsi ai cittadini, di offrire una visione di se stessa qualificata e capace di contribuire concretamente ad un virtuoso cambiamento. Supportare lo sport vuol dire in sintesi esaltare socialità e legalità". (ANSA).