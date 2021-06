Pallavolo: De Giorgi, felice come prima convocazione azzurra

ROMA, 22 GIU - "La mia sensazione è stata come la mia prima convocazione in azzurro. I valori della mia Italia dovranno essere quelli di disponibilità incondizionata da parte dei giocatori e di coesione e sintonia con i club". Lo ha detto il nuovo ct della nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, all'annuncio della sua firma sul contratto che lo legherà all'Italvolley dal 1 luglio prossimo. De Giorgi subentrerà all'attuale coach Gianlorenzo Blengini da dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. "Il consiglio federale anche in controtendenza con il passato ha deciso di iniziare subito un discorso di programmazione su Parigi - le parole del presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, nella conferenza stampa che ha anticipato la firma sui contratti - e allo stesso modo ha ritenuto opportuno confermare Davide Mazzanti per la femminile, del quale siamo contenti e che ci ha portato grandi soddisfazioni". "De Giorgi - ha aggiunto Manfredi - lo conoscete tutti, è la prima scelta per la Fipav e inizierà a lavorare da subito già per preparare la squadra in vista degli Europei. Un ringraziamento va a 'Chicco' Blengini per quello che ha fatto per la Nazionale. Non solo per i risultati tecnici ma anche una certa influenza che lui ha dato al settore giovanile. Se oggi parliamo di futuro per la maschile è perché Chicco ci ha messo del suo". "Per me oggi è il giorno del grazie - ha specificato Mazzanti prima di rinnovare il suo contratto - sono cresciuto in federazione e grazie alla federazione. Questo mi rende ancora già motivato per quello che ho fatto e quello che dovrò fare". Per De Giorgi e Mazzanti, il presidente della Fipav ha sottolineato: "Sono due contratti identici". (ANSA).