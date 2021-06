Pallavolo, Manfredi: "Ottimista per gli Europei 2023 in Italia"

ROMA, 22 GIU - La Fipav ha candidato l'Italia a ospitare in casa le fasi finali degli Europei di pallavolo maschile del 2023, oltre al girone di qualificazione degli Azzurri: "Sarebbe un'occasione - ha specificato il presidente federale Giuseppe Manfredi alla conferenza stampa di annuncio dei ct azzurri per il prossimo quadriennio olimpico - per riportare l'entusiasmo della Nazionale nei nostri palazzetti. L'Europeo qualifica alle Olimpiadi le prime due qualificate. Sarebbe una grandissima occasione, penso ci siano buone possibilità per l'Italia ma dobbiamo attendere l'ufficialità della Cev". (ANSA).