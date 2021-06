Tokyo: De Giorgi nuovo ct Italvolley maschile dopo Giochi

ROMA, 22 GIU - Ferdinando De Giorgi sarà il nuovo ct della nazionale di volley maschile a partire dal 1 luglio. Il tecnico di Squinzano subentrerà però alla guida dell'Italvolley solo dopo i Giochi olimpici di Tokyo 2020 in programma dal 23 luglio all'8 agosto. L'annuncio della federvolley e' avvenuto durante la presentazione delle due squadre azzurre, maschile e femminile, per i Giochi. Per questo, fino alla fine dell'attività olimpica, la responsabilità tecnica di Zaytsev e compagni resterà esclusivamente in capo all'attuale coach Gianlorenzo Blengini. Il nuovo corso di De Giorgi sarà funzionale alle olimpiadi di Parigi 2024 e inizierà dai prossimi campionati europei dall'1 al 19 settembre. Confermato anche per il prossimo quadriennio olimpico Davide Mazzanti alla guida della femminile. (ANSA).