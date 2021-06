Europei: Uefa "niente piani per cambio sede finali"

(V.++ Draghi, finale Europei Roma? Non in Paesi..." delle 18.58) ROMA, 21 GIU - "La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite". Lo afferma in una nota l'Uefa. (ANSA).