Europei: 1-0 all'Ucraina, Austria agli ottavi

ROMA, 21 GIU - Austria batte Ucraina 1-0 (1-0) in una partita della 3/a giornata del Girone C di qualificazione dell'Europeo di calcio disputata sul terreno della National Arena di Bucarest. Con questa vittoria, l'Austria si è qualificata per gli ottavi di finale del torneo, dove incontrerà sabato a Wembley, l'Italia. Ha deciso il match un gol di Baumgartner al 21' del primo tempo. (ANSA).