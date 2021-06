Short track:sfogo Fontana "2 tecnici dicono di me cose non vere"

ROMA, 21 GIU - "Avevamo concordato che sarei stata io a dire alle ragazze della squadra che volevo pattinare ma ero preoccupata pensando fosse meglio prendersela comoda e essere èronta per la gara successiva: ma due allematori sono andati direttamente dalle ragazze a dire che non volevo pattinare con loro, travisando completamente quello che avevo espresso". Arianna Fontana, olimpionica e pluricampionessa dello short track, affida a Instagram un lungo sfogo in cui racconta di un clima non troppo sereno a meno di un anno dai Giochi invernali di Pechino 2022. Dopo un anno di stop seguito alle Olimpiadi di Pyeongchang al rientro nel 2019 ha subito un infortunio, e non ancora al top della forma aveva deciso di fare solo le gare individuali. "Sono successe tante cose - scrive la pattinatrice azzurra - ed è il momento di farla finita. La gente deve smetterla con questi giochini stupidi. Sono tornata nel 2019 dopo un anno di pausa e poco prima della Coppa del mondo mi sono infortunata. Ho fatto tutto il possibile per essere pronta per la prima gara di stagione ma la mia caviglia era ancora debole. E se fossi caduta o avessi fatto un errore sarebbe stato meglio farlo nelle mie gare individuali. Così ho parlato con gli altri due allenatori della Nazionale Matthieu Ludovic e Assen Pandev dicendo che preferivo saltare le staffette a Salt Lake. Ho anche detto che volevo essere io a dirlo alle ragazze. Hanno concordato che era giusto, ma poi mi hanno tolto l'opportunità di spiegarlo alle altre ragazze. E hanno ferito loro e il nostro rapporto. Dico questo perché sta succedendo di nuovo e questa volta non perderò l'occasione di comunicare direttamente con le ragazze italiane: se volete sentire la verità chiamatemi, nessuno può rappresentarmi meglio di me stessa. Spero ci sarà un modo per fare un allenamento sul ghiaccio insieme e se non è possibile in Italia vi invito tutte a venire a Budapest per 5/7 giorni, sarò felice di farmi carico delle spese per poterci allenare sulla staffetta. Abbiamo una stagione importante davanti". (ANSA).